Estafa y Crimen: Sin Buenas Acciones #PonleAl7 11:25 pm

Luego de los chantajes de Curtis, Neal se da dado cuenta de la importancia de cierto vitral, por lo que se encomienda robarlo.

Al ser esta su misión necesita ser mucho más cuidadoso, por lo que Rebeca le ofrece ayuda a su amado.

Cada paso que Caffrey da es analizado por Peter, justo ahora que se encuentra más cerca de descubrir la verdad, ¿qué hará para que no Peter se convierta en un obstáculo?

No apta para aburridos. Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7