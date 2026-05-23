Friedrich Hegel, filósofo alemán: “El que vence al furor vence a los enemigos”

Friedrich Hegel fue unos de los filósofos y pensadores más influyentes del siglo XIX, fue el máximo exponente del idealismo y creador del famoso sistema dialéctico, el cuál revolucionó la historia del pensamiento. A pesar de ello también aportó grandes frases que ayudaron a entender la conducta humana como una de las más famosas en la que sentó las bases para que los hombres vivieran en calma la cuál dice "El que vence al furor vence a los enemigos".

¿Cuál era la clave para que los hombres encontraran la calma, según Friedrich Hegel?

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) dejó la gran frase; "El que vence al furor vence a los enemigos", con estas palabras el reconocido filósofo visibilizó la búsqueda de la calma, la cual se podría encontrar solo si los hombres eliminaban la impulsividad, la violencia sin control y la pasión desmedida. Para el pensador era fundamental no tener manifestaciones repentinas y violentas de una emoción intensa o muy fuerte. Por el contrario, para Hegel era fundamental hacer un análisis de las conductas. Manejar y controlar la exaltación o el enojo intenso era el objetivo y esto solo se podía lograr a través de inteligencia y mucha claridad. Para esto el pensador hizo uso de tres palabras que eran clave para lograr el objetivo; alcanzar una adecuada organización, teoría y disciplina.

Hoy en día esta aportación es fundamental para entender cómo se deben manejar situaciones en la vida cotidiana. Con la famosa frase de Hegel se descubre que quién mantiene control de sí mismo y sus emociones, es prudente, no actúa con impulsividad, no se deja llevar por reacciones pasajeras y por ende su entorno exterior no tiene control sobre la persona.

¿Cuáles fueron las obras y frases más celebres de Friedrich Hegel?

Friedrich Hegel destacó profundamente por obras como Fenomenología del Espíritu (1807), en la que habló sobre la conciencia desde la percepción sensorial; Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas (1817), obra en la que plasmó lo que pensaba sobre la Lógica, Filosofía de la Naturaleza y Filosofía del Espíritu y finalmente Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho (1821), en esta incluyo conceptos importantes como moralidad, derecho, sociedad civil y el Estado.

Frases más sobresalientes del filósofo Friedrich Hegel