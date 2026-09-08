Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, sobre la vida: “Sólo cuando construimos el futuro tenemos derecho a juzgar el pasado”

La filosofía sigue dando muestras de que muchas reflexiones del pasado se mantienen vigentes en la actualidad. Esto hace referencia a que premisas de destacados filósofos son analizadas en el presente y enmarcadas en el contexto actual para su aplicación.

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Los ejemplos abundan y son las universidades los ámbitos principales en donde los grandes filósofos son estudiados en detalle. En este marco, hoy ponemos de relieve a Friedrich Nietzsche y principalmente una de sus frases célebres.

¿Quién fue Friedrich Nietzsche?

Friedrich Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán de la segunda mitad del siglo XIX cuyo pensamiento se destacó debido a su crítica al Cristianismo, a la sistematización del pensamiento racional, la voluntad de poder, el suprahombre o la idea del eterno retorno, según detalla un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según estudios de la Universidad Complutense de Madrid sobre su biografía intelectual, la trayectoria de Friedrich Nietzsche destaca por cuestionar las certezas éticas y metafísicas de la modernidad, consagrándolo como una figura central en el nacimiento del existencialismo y el posmodernismo.

¿Qué destacó a la filosofía de Friedrich Nietzsche?

Diversas fuentes bibliográficas señalan que la filosofía de Friedrich Nietzsche destacó por su feroz crítica a la tradición judeocristiana y a la metafísica occidental y que las acusó de sofocar los instintos vitales en favor de una moral de sometimiento.

Análisis académicos de la Universidad de Barcelona precisan que el pensamiento del filósofo alemán se distingue por una radical transvaloración de todos los valores y por la propuesta del “eterno retorno”, un ejercicio ético que invita a vivir cada instante con tal intensidad que uno desearía repetirlo infinitas veces

¿Cómo murió Friedrich Nietzsche?

Friedrich Nietzsche falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania, a causa de una neumonía combinada con el deterioro progresivo de un colapso neurológico severo, según precisan reseñas relacionadas con el mundo de la filosofía.

En enero de 1889, Friedrich Nietzsche sufrió una crisis mental fulminante en Turín, lo que lo sumió en un estado de parálisis cerebral y mutismo durante sus últimos once años de vida. En ese periodo, el famoso pensador estuvo al cuidado de su madre y de su hermana.

Friedrich Nietzsche y una frase sobre la vida

Como se mencionó anteriormente, en el presente se pueden analizar las premisas de los filósofos del pasado para contrastarlas con el contexto actual. En cuanto a Friedrich Nietzsche, en esta oportunidad su frase “Sólo cuando construimos el futuro tenemos derecho a juzgar el pasado” explica que una valoración de la historia no debe ser un ejercicio de melancolía pasiva ni un juicio moralista desde la inacción, sino una herramienta al servicio de la creación y de la vida.

Esta frase sostiene que solo quien asume la responsabilidad transformadora de diseñar y proyectar el mañana posee la perspectiva crítica necesaria para comprender qué del pasado vale la pena conservar, superar o desechar.

¿Sigue vigente esta frase de Friedrich Nietzsche?

Sin un proyecto de futuro activo y con propósito, criticar la historia se reduce a una queja estéril, es lo que sintetiza la premisa de Friedrich Nietzsche. En la actualidad, esta máxima mantiene una vigencia plena en un mundo caracterizado por debates intensos sobre la memoria histórica, las revisiones culturales y las decisiones políticas de alto impacto.

La frase del filósofo alemán puede aplicarse de forma concreta cuando las naciones e instituciones no se limitan a condenar o idealizar sus antecedentes históricos, sino que utilizan esas lecciones para fundamentar reformas tangibles. Friedrich Nietzsche remarca con su premisa que la mejor manera de honrar o corregir la historia es superándola en la práctica.