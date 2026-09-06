Isabel Allende, escritora chilena: “A cualquier edad es preciso un propósito en la vida. Es la mejor cura contra muchos males”

La frase de "A cualquier edad es preciso un propósito en la vida. Es la mejor cura contra muchos males", es del libro "El Amante Japonés", realizado por la escritora chilena Isabel Allende.

Dicha frase significa que es importante tener una razón que nos impulse a salir adelante, sin importar nuestra edad, ya que sera una forma de lidiar con el vacío existencial y el aburrimiento que pueda dominar en nuestra vida. No necesitan ser grandes metas, puede ser algo sencillo que tenga un significado personal importante para nosotros.

¿De qué trata el libro "El Amante Japonés"?

El libro de la escritora chilena se publicó en mayo del 2025, donde nos cuenta la historia entre Alma Belasco y Ichimei Fukuda, un romance marcado por la Segunda Guerra Mundial.

Nos cuenta la vida de Alma, una señora mayor que vive en una lujosa residencia de San Francisco, quien inesperadamente tiene una amistad con Irina, quien es una joven cuidadora. Dando inicio al desarrollo de la trama, donde se dan a conocer secretos del pasado, y entre ellos un romance del pasado.

Toda la historia creada por Isabel Allende, nos detalla sobre como el amor prohibido puede permanecer por años, logrando que el tiempo y la distancia no lo borre.

¿Cuál es el libro más popular de Isabel Allende?

Aunque dentro de los trabajos de Isabel Allende, cuenta con muchas opciones disponibles, en su historia se destaca el libro de "La Casa de los Espíritus" publicado en 1982, historia del que han sacado varias series y películas.

Dicho trabajo, se destaca por ser la primer obra de la escritora chilena, en el que cuenta la historia de la familia Trueba, mezclando el contexto político de Chile en esos años, además de emplear un poco de realismo mágico.

Dentro de sus obras más famosas, se destacan los títulos de Paula (1994) e Inés del Alma Mía (2006), siendo otros relatos leídos por sus fieles seguidores, además de ser lecturas que se han mantenido al día de hoy.