Judith Butler, filósofa estadounidense: “Tal vez cuando pasamos por lo que pasamos se revela algo de quiénes somos”

Si hablamos de mujeres que hoy en día han realizado grandes aportaciones con obras y frases en temas de género, sin duda alguna tenemos que hablar de la filósofa estadounidense Judith Butler quien es una de las teóricas más importantes hoy en día debido a todas sus aportaciones dentro de la teoría queer. Además de sus libros, la destacada docente y filósofa ha contribuido con grandes frases, una de ellas es "Tal vez cuando pasamos por lo que pasamos se revela algo de quiénes somos", con estas palabras la destacada pensadora expresó que las circunstancias que una persona vive en realidad dan a conocer quién es; es decir, cómo es su carácter, forma de ser y cómo enfrenta la vida y situaciones que se le presentan; en pocas palabras las situaciones revelan cómo es una persona en todos los sentidos.

¿Quién es Judith Butler?

Judith Butler es una destacada filósofa estadounidense que nació el 24 de de febrero de 1956 en Cleveland, Ohio. Tiene un doctorado en Filosofía, la cual cursó en la Universidad de Yale en 1984. Sin embargo, también comparte una gran pasión por la enseñanza ya que se ha desarrollado como docente ya que imparte clases en el departamento de Retórica y Literatura Comparada de la Universidad de California en Berkeley.

Una de las ideas más importantes que la autora sostiene es que el género no forma parte de la biología natural de forma estricta sino que por el contrario, es una construcción social que se actúa y se repite de forma constante hoy en día.

¿Cuáles son las obras más importantes de Judith Butler?

Hoy en día Judith Butler cuenta con grandes obras escritas, mismas que han estado dedicadas al estudio de la teoría feminista, performatividad de género y la política relacionada con la filosofía. Dentro de los libros que más sobresalen en su carrera son: El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad (1990), Cuerpos que importan: Sobre los límites discursivos del «sexo» (1993), Mecanismos psíquicos del poder (1997), Deshacer el género (2004), Marcos de guerra: Las vidas lloradas (2009), La fuerza de la no violencia (2020), ¿Quién teme al género? (2024), solo por mencionar algunos.