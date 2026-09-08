Octavio Paz, poeta mexicano: Sobre la vida: “Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida”.

Dentro de la cultura mexicana, Octavio Paz es uno de los escritores más influyentes del siglo xx, quien dejó profundas reflexiones sobre la existencia, la condición humana y la vida misma: “Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida”. Sus palabras plantean una mirada crítica sobre la manera en que las sociedades enfrentan uno de los temas más universales.

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Octavio Paz y su reflexión de la condición humana y la vida misma

La frase “Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida” se encuentra dentro del capítulo “Todos Santos, Día de Muertos”, el cual fue publicado en 1950. Dentro de esta obra, Octavio Paz reflexiona sobre cómo la cultura mexicana enfrenta aspectos como la muerte y, sobre todo, cuestiona a la sociedad moderna de esos días que busca apartarla de la vida cotidiana. Para el poeta y escritor, el aceptar la muerte es también reconocer que esta forma parte inseparable de la vida misma.

“Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida”. Octavio Paz

Hoy en día se puede advertir que la frase se mantiene vigente porque vivimos en una época en constante búsqueda de ocultar el paso de los años, la pérdida y la muerte. Para Octavio Paz, "negar la muerte" es una idea sencilla pero profunda, pues si se evita el aceptar que todo tiene un final, se puede perder el valor y significado de la vida en sí.

Octavio Paz. Como pensador, poeta y escritor sobresaliente.

Octavio Paz (1914-1998) fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano que se ha consolidado como uno de los escritores más importantes de la literatura en español, obteniendo el Premio Nobel de Literatura en 1990. Dentro de su obra El laberinto de la soledad, Paz, deja una reflexión sobre el Día de Muertos y la relación que existe entre el concepto de la muerte y la sociedad: “Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida”. Para el ilustre escritor, esta frase coloca sobre la mesa que la muerte también implica comprender y valorar la vida como dos experiencias inseparables y complementarias.