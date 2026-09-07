La reflexión de Pitágoras sobre el conocimiento: “Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio”

Muchos de los filósofos que hemos estudiado en el ámbito escolar no solo lograron grabar su nombre en la historia por su pensamiento sobre temas de la vida. Algunos se explayaron con experimentos en torno a la medicina, la astronomía y las matemáticas, entre otros.

Noticias Yucatán del 4 de septiembre 2026

Un ejemplo que podemos citar es el de Pitágoras de Samos, un reconocido filósofo griego que, aunque dejó un gran legado dentro de la filosofía, su nombre es más conocido por sus aportes en torno a las matemáticas.

¿Quién fue Pitágoras?

Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, según señala la Universidad de La Plata (Argentina). Esta casa de estudios destaca que su pensamiento se conoce sólo a través de la obra de sus discípulos.

Por su parte, la Universidad de Granada (España) describe a Pitágoras como una figura extremadamente importante en el desarrollo de las matemáticas. De todos modos remarca que, ante todo, fue un filósofo que prescribía ciertas prácticas de culto secreto.

¿Cuál fue el legado de Pitágoras?

Según fuentes bibliográficas consultadas, el legado pitagórico transformó de manera permanente el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la teoría musical. Más allá del famoso teorema geométrico que lleva su nombre, su gran aporte fue demostrar que la naturaleza responde a patrones numéricos armónicos.

Estudios de la Universidad de Stanford destacan cómo esta premisa de que "todo es número" sentó las bases para el estudio de la acústica musical e influyó directamente en la filosofía de Platón y, siglos más tarde, en la Revolución Científica.

¿Cómo murió Pitágoras?

Libros de historia relacionados con el mundo de la filosofía precisan que la muerte de Pitágoras está envuelta en un halo de leyenda debido a la escasez de fuentes históricas contemporáneas y a las múltiples versiones transmitidas por biógrafos posteriores.

Al respecto, la narrativa más difundida relata que falleció alrededor del año 495 a.C. a causa de una revuelta política anti-pitagórica liderada por ciudadanos de Crotona, encabezados por un noble llamado Cilón.

Pitágoras y una frase sobre el conocimiento

Es por lo señalado que hoy, lejos de los aportes de Pitágoras en matemáticas, la atención se posa sobre la frase “Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio”. Esta premisa nos dice que el silencio no representaba una simple pasividad, sino una disciplina activa fundamental para el cultivo de la mente.

Para Pitágoras, la adquisición del conocimiento exigía acallar el ruido exterior y la impulsividad del propio ego para desarrollar una escucha atenta y receptiva. Con esta frase nos dice que únicamente cuando logramos vaciarnos de nuestras ideas preconcebidas y dejamos de proyectar nuestros propios juicios, abrimos el espacio mental necesario para procesar, entender y asimilar la verdad de lo que nos rodea.

¿Sigue vigente esta frase de Pitágoras?

En la actualidad, esta frase del filósofo griego mantiene una vigencia crítica. En un presente hiperconectado y dominado por la sobreinformación y la necesidad constante de opinar de forma inmediata, la premisa de Pitágoras toma gran importancia.

Aplicar esta enseñanza en la actualidad pasa por practicar una escucha activa y empática en nuestras interacciones diarias y por cultivar momentos de desintoxicación digital y meditación. La frase nos deja en claro que, al otorgarnos pausas de silencio intencionadas antes de reaccionar en redes sociales o en conversaciones complejas, transformamos la información superficial en un pensamiento reflexivo y un momento de sabiduría.