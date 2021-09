FOTOS | Conoce a Luis Guzmán, Jesse Salander en Código Negro.

Luis Guzmán, actor puertorriqueño que da vida a “mamá” en esta serie de drama médico, tiene un gran trayectoria que seguro no conocías.

Nacido en Cayey, un pequeño pueblo del sur de Puerto Rico, no imaginaba las ironías que la vida la mostraría, pues su madre era trabajadora en un hospital; por su parte, su padrastro era un pequeño reparador de televisores.

A muy temprana edad se mudó a Nueva York, donde se graduó en el City College of New York. Pero no sería hasta muchos años después cuando Luis decide interpretar papeles en producciones independientes.

Ha trabajado en numerosas películas como Carlito’s Way, Carlito’s Way: Rise to Power, Welcome to Collinwood, Stonewall, Waiting, The Salton Sea y Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, entre otras. También ha aparecido en series de televisión como Homicide: Life on the Street, Frasier, Oz, Community.

Sus actuaciones más recientes han sido: Narcos la serie, la película “Sandy Wexler”a lado de Adam Sandler, así como también “Los Doble Vida”.

Por supuesto Código Negro, donde Guzmán interpreta Jesse Salander, jefe de enfermeros, quien ayuda y aconseja a los residentes. Jesse es duro y fuerte cuando debe serlo, pero tiene una personalidad de cuidado y apoyo con los estudiantes.

Ahora que ya sabes más sobre la tremenda trayectoria que tiene Luis Guzmán, no puedes perderte su extraordinario papel en Código Negro por la pantalla de Azteca 7.