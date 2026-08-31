¿Qué canciones de Bad Bunny estarán en GTA 6? Lista filtrada hasta ahora

Aunque todavía faltan más de 2 meses para el estreno de GTA 6, las filtraciones se han vuelto cada vez más frecuentes e incluso ya existe una discusión en línea y expectativas sobre lo que ocurrirá con respecto a la información que se ha dado a conocer de manera extraoficial. Entre el gran flujo de datos sobre el videojuego, se ha afirmado que habrá canciones de Bad Bunny dentro del videojuego.

Cuentas de fans han afirmado que, de acuerdo con las filtraciones, quedaría claro que hay al menos 3 canciones de Bad Bunny en GTA 6: "La Romana", "25/8" y "Dema Ga Ge Gi Go Gu" (tema que interpreta con El Alfa). También se ha especulado que hay canciones de Mike Towers en el soundtrack.

Las canciones que se especula forman parte del videojuego pertenecen a los álbumes "X100PRE" y "YHLQMDLG" del "Conejo Malo", mientras "Dema Ga Ge Gi Go Gu" está en el álbum "Disciplina: PR Edition", de El Alfa. Cabe mencionar que no se han filtrado menciones de temas pertenecientes a "Un verano sin ti" o "Debí tirar más fotos", que están entre los álbumes más celebrados y premiados de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Hasta el momento, Rockstar Games no ha confirmado una lista de canciones que incluya exactamente qué temas de Bad Bunny estarán en Grand Theft Auto VI.

Qué canciones se han anunciado oficialmente para GTA 6

En el material extendido que ha lanzado de manera oficial Rockstar Games como adelanto de GTA VI, estas son las canciones que forman parte del soundtrack del videojuego, de acuerdo con IGN.



Pop Bottles – Birdman, Lil Wayne

Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith

Skrilla – Kodak Black

Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers

Love Bites – Def Leppard

People Are People - Depeche Mode

But I Think It's a Dream – Captain & Tennille

Cars and Girls – Prefab Sprout

Off the Grid – Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)

Devil Woman – Cliff Richard

Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One – Chimbala, Omega

Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins

Mine O' Mine – Aluna, Jayda G

Inner Light – Elderbrook, Bob Moses

Todavía no aparece en la lista oficial algún tema de Bad Bunny, pero es muy probable que haya todavía bastantes sorpresas bajo la manga. Cabe mencionar la importancia que la música tiene para esta franquicia de videojuegos y que se necesitará una buena ambientación para una experiencia de juego que promete durar 80 horas como historia.