GAMA WEEK 2026 ya está a la vuelta de la esquina y prepara una edición dedicada al arte, el diseño y las propuestas creativas, con una oferta cultural que reunirá a artistas y proyectos con el público en general. Esta iniciativa busca acercar distintas expresiones contemporáneas al público. La agenda, participantes y detalles de esta edición pueden consultarse a través de los canales oficiales de GAMA.

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Todo sobre la GAMA WEEK 2026

La sexta edición de GAMA WEEK se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre del año en curso dentro de la Ciudad de México y se espera que cuente con la participación de más de 26 galerías influyentes del país. Se espera que en esta ocasión se cuente con tres circuitos estratégicos que contarán con acceso gratuito a expresiones de arte contemporáneo.

De acuerdo con los organizadores, las celebraciones se llevarán a cabo de las 11:00 horas a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). Es importante destacar que las celebraciones contarán con acceso GRATUITO para todas sus sedes y circuitos, los cuales estarán distribuidos en San Miguel Chapultepec-Condesa, Juárez-Roma-Centro y Polanco.

Se espera que el festival cuente con diversas actividades como charlas, visitas guiadas y transporte gratuito mediante Rutas GAMA x AXA México previo registro en Instagram. Puedes encontrar más información en el sitio oficial de Galerías de Arte Mexicanas Asociadas.

¿Qué es y cómo nace GAMA WEEK?

Dentro de la oferta cultural de la CDMX, GAMA WEEK se presenta como una iniciativa anual organizada por Galerías de Arte Mexicanas Asociadas (GAMA). GAMA WEEK, festival que funciona como el inicio de la temporada de exposiciones de otoño dentro de la Ciudad de México. La iniciativa nació de manera formal en julio del 2029 como respuesta colaborativa del ecosistema artístico local frente a los retos de la pandemia.

Para GAMA WEEK, el gran propósito del festival es crear una plataforma horizontal, transparente e inclusiva que agrupara a las principales galerías de la capital, buscando dar visibilidad a esta oferta cultural y acercando el arte al público en general.