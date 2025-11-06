TODO LISTO: Promoción 2x1 de boletos y horarios oficiales para el Festival Arre, Fuerza Regida, Grupo Firme cierran el festival
¿Ya estás listo? Esto es TODO lo que debes de saber sobre esta nueva edición del Festival Arre.
Este viernes 7 y sábado 8 de noviembre el festival Arre se estará celebrando en el Parque Fundidora de Monterrey en un fin de semana que ha emocionado a miles de fanáticos de la música regional pues este evento musical se ha realizado anteriormente en la CDMX y tenido un gran éxito, se espera algo similar en esta nueva edición.
Este año el festival cambió de sede y se fue para el norte… Pero ha mantenido su esencia, donde Fuerza Regida, Eslabón Armado, Grupo Firme, Alicia Villarreal, El Komander, Luis R. Conriquez, Los Horóscopos de Durango y Remmy Valenzuela lideran esta nueva edición en lo que serán dos días llenos de música en los cuatro escenarios.
¿Qué artistas estarán en el Festival Arre el viernes 7 de noviembre?
¿Qué artistas estarán en el Festival Arre el sábado 8 de noviembre?
¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival Arre?
- A horas para que inicie este evento, los boletos por día tienen su precio de Fase 1, el cuál por día es de $1,485 y el Abono de $2,175 en General.
- Las entradas General+ tienen un costo de $2,235 por día y $3,265 en Abono.
- Los accesos VIP cuestan $3,105 por un día y $5,105 en Abono.
- Por último, los boletos por día de Club, cuestan $9,000 y el abono tiene un precio de $16,500.
Es importante que sepas que este día los boletos se encuentran al 2x1, para que no la pienses dos veces y te des una vuelta.
¿A qué hora inicia el Festival Arre?
Se ha informado que este festival celebrado en Monterrey abrirá sus puertas en punto de las 2:00 pm, con el fin de que puedas ubicar cómodamente los 4 escenarios y comiences con tus actividades.
Se tiene previsto que este evento musical termine cerca de la 2:00 y 2:30 am, aunque tratándose de Fuerza Regida (viernes) y Grupo Firme (sábado), el evento podría extenderse un poco, aunque esto es solo una suposición, por lo que es importante que consideres los horarios oficiales.