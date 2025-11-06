TODO LISTO: Promoción 2x1 de boletos y horarios oficiales para el Festival Arre, Fuerza Regida, Grupo Firme cierran el festival

Este viernes 7 y sábado 8 de noviembre el festival Arre se estará celebrando en el Parque Fundidora de Monterrey en un fin de semana que ha emocionado a miles de fanáticos de la música regional pues este evento musical se ha realizado anteriormente en la CDMX y tenido un gran éxito, se espera algo similar en esta nueva edición.

Este año el festival cambió de sede y se fue para el norte… Pero ha mantenido su esencia, donde Fuerza Regida, Eslabón Armado, Grupo Firme, Alicia Villarreal, El Komander, Luis R. Conriquez, Los Horóscopos de Durango y Remmy Valenzuela lideran esta nueva edición en lo que serán dos días llenos de música en los cuatro escenarios.

¿Qué artistas estarán en el Festival Arre el viernes 7 de noviembre?

Imagen cortesía del Festival Arre

¿Qué artistas estarán en el Festival Arre el sábado 8 de noviembre?

Imagen cortesía del Festival Arre

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival Arre?

A horas para que inicie este evento, los boletos por día tienen su precio de Fase 1, el cuál por día es de $1,485 y el Abono de $2,175 en General.

Las entradas General+ tienen un costo de $2,235 por día y $3,265 en Abono.

tienen un costo de Los accesos VIP cuestan $3,105 por un día y $5,105 en Abono.

cuestan Por último, los boletos por día de Club, cuestan $9,000 y el abono tiene un precio de $16,500.

Es importante que sepas que este día los boletos se encuentran al 2x1, para que no la pienses dos veces y te des una vuelta.

¿A qué hora inicia el Festival Arre?

Se ha informado que este festival celebrado en Monterrey abrirá sus puertas en punto de las 2:00 pm, con el fin de que puedas ubicar cómodamente los 4 escenarios y comiences con tus actividades.

Se tiene previsto que este evento musical termine cerca de la 2:00 y 2:30 am, aunque tratándose de Fuerza Regida (viernes) y Grupo Firme (sábado), el evento podría extenderse un poco, aunque esto es solo una suposición, por lo que es importante que consideres los horarios oficiales.