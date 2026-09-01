¡Se viene nueva colaboración! Lanzarán 4 modelos de tenis de las KPop Demon Hunters; estos son los PRECIOS

La película de la KPop Demon Hunters fue muy famosa entre los niños, debido a su música y las canciones que se hicieron muy populares. Ahora parece que su popularidad no va a bajar, en especial ante el lanzamiento de 4 modelos de tenis por parte de Vans.

Hasta el momento se sabe que cada integrante de las HUNTR/X va a tener su propio calzado, donde verás las alternativas Old Skool. Uno de los más llamativos es el de Derpy Tiger, ya que visualmente parece que tiene un pelaje, haciéndolo muy llamativo para el público.

¿Cuánto va a costar los nuevos tenis?

Hasta el momento, no se cuenta con el precio oficial de los 4 modelos de tenis de las KPop Demon Hunters, pero considerando los precios que han tenido anteriormente otros diseños, se estima que el costo puede ser mayor a los mil 999 pesos mexicanos.

Es fundamental considerar que van a ser ejemplares que solamente fueron diseñados para el público infantil, una noticia triste para los adultos que querían tener el diseño para ellos. Otro aspecto importante es que se desconoce la fecha de lanzamiento, por lo que debemos estar atentos a las redes sociales para conocer los días exactos.

¿Cómo van a ser los diseños de las KPop Demon Hunters?

Además del diseño de Derpy Tiger, cada HUNTR/X contará con un estilo diferente, destacándose con las siguientes características:



Rumi: Vemos un estilo Old Skool de colores amarillos, rosa y azul rey, mientras que usa una agujeta de color lila igual que su cabello.

Mira: Modelo Authentic Hi, botines en los que vemos que predominan los colores negros, azules y rosas intensos, una personalidad intensa.

Zoey: Tenemos un Slip-On, donde vemos en la parte frontal un color azul claro y el diseño de una flor de loto rosa, y en la parte trasera vemos que predomina el color azul rey con unas líneas amarillas.

Mantente alerta a las nuevas notificaciones para que puedas hacer uso de los 4 modelos de tenis de las KPop Demon Hunters, conociendo la fecha exacta de lanzamiento y los precios exactos.