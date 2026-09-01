¡Duelo de estilo! Yu-Gi-Oh! y Crocs lanzan INCREÍBLE colaboración de calzado; así son los 4 modelos

Recientemente, el universo de Yu-Gi-Oh! se acaba de expandir al calzado, pues en las últimas horas se reveló la increíble colaboración entre el icónico anime y la marca líder de sandalias Crocs. La colaboración ha revelado que llegarán algunos de los personajes y criaturas más reconocidos de la franquicia japonesa en dos de las siluetas clásicas de la marca.

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¿Qué se sabe sobre la colaboración entre Yu-Gi-Oh! y Crocs?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Yu-Gi-Oh! x Crocs tendrá su lanzamiento oficial en los próximos días, esto después de que la colaboración fuera anunciada durante el Campeonato Mundial de Tokio. De la misma manera, se ha revelado que se contará con cuatro modelos de calzado, pertenecientes a las siluetas Classic y Echo de la firma.

Los diseños para la colaboración están inspirados en Yami Yugi, Seto Kaiba, el Mago Oscuro y el Dragón Blanco de Ojos Azules. De acuerdo con la firma, los precios del icónico calzado rondarán entre los 70 y los 90 dólares, lo que equivale a 1300 o 1700 pesos nacionales. Precio que ha llamado la atención después de que se revelara la colaboración entre One Piece y Timberland en Japón, la cual ronda los 4 mil pesos mexicanos.

¿Qué ofrecen las Crocs para coleccionistas?

Para los fans y coleccionistas del universo del anime, esta colaboración se presenta como una gran alternativa para agregar “una carta rara” a cualquier colección, pues, además del calzado, cada compra incluye una exclusiva “CROCODILE” (1300 ATK / 1300 DEF), la cual es una edición limitada, además de algunos pines Jibbitz personalizados e inspirados en los artículos del milenio.

Yu-Gi-Oh! y Crocs unen fuerzas en una colección que lleva algunos de los personajes y criaturas más reconocidos de la franquicia japonesa a dos de las siluetas clásicas de la marca. La propuesta también incorpora detalles especiales pensados para los coleccionistas, convirtiendo los tradicionales zuecos en una nueva forma de llevar referencias del universo del popular anime.

