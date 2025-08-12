Las mejores cartas del anime de Yu-Gi-Oh! Según la inteligencia artificial

Yu-Gi-Oh! se ha convertido en uno de los mangas y series de anime más populares de todo el mundo, donde su creador Kazuki Takahashi plasma las aventuras de Yugi, un duelista que con sus cartas nos ha llevado a mundos y batallas increíbles.

Durante su travesía Yugi se hace valer del Rompecabezas del Milenio, uno de los Siete Objetos Milenarios, mismo que le da un poder más allá de lo común.

Este manga, publicado por la revista Weekly Shonen Jump y anime se ha ganado el corazón de millones de fans por todo el mundo, por lo que te dejamos una lista de las mejores cartas de Yu-Gi-Oh! de acuerdo a la IA.

¿Cuáles son las mejores cartas en Yu-Gi-Oh!?

1.- Exodia “El Prohibido”

Es un monstruo conformado de 5 piezas diferentes y es de los mejores porque al reunir las cinco piezas en tu mano, ganas automáticamente.

Es un ícono del anime, ya que Yugi la usó para derrotar a Kaiba en el primer duelo y las piezas suelen estar limitadas a 1 por mazo.

Imagen cortesía de TV Tokyo

2.- Dragón Blanco de Ojos Azules

Es un Monstruo Normal, ATK 3000 y es de las mejores cartas porque es una carta emblema de Kaiba y aunque no sea invencible, sigue siendo una de las más queridas y temidas por su poder y combos modernos.

3.- El Mago Oscuro

Es un monstruo Normal, ATK 2500 y es de las mejores porque es una carta insignia de Yugi, tiene muchas versiones y soporte moderno y es un símbolo de nostalgia y estrategia.

Imagen Cortesía de TV Tokyo

4.- Mago del Caos del Mago Negro

Un monstruo efecto el cual recupera cartas de Magia del Cementerio y puede limpiar el campo. Fue prohibida por años por su potencial de combos infinitos, en el anime: Yugi la usa de forma espectacular en Battle City.

5.- Dragón Negro de Ojos Rojos

Es un monstruo normal y es la carta representativa de Joey Wheeler. Se enfoca en evolución y fusión, no en fuerza bruta y forma parte de muchas fusiones poderosas.

6.- Cilindro Mágico

Una carta tipo trampa que puede negar un ataque y devolver el daño directamente al rival. Aunque hoy es más nostálgica que competitiva, en su momento era letal y sorpresiva.

7. Monstruo Renacido

Carta magia normal que revive cualquier monstruo del Cementerio, tuyo o del rival. Fue clave en innumerables duelos del anime y campeonatos. Es tan poderosa que ha estado prohibida en varios formatos.