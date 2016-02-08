Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 20 - Los malos

Tras el rescate de Paige y descubrir toda la célula de prostitución del cártel, el equipo de Graceland se percata de la existencia de un soplón al interior del cuerpo policíaco, quien lleva y trae información al grupo criminal.

Más adelante, Mike descubre al infiltrado en la policía, así que busca, junto con Briggs, acercarse al sujeto.

Por otro lado Jhonny ¿podrá rescatar a la hermana de Carlito?

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm porAzteca 7.