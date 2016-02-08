Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 20 - Los malos
08 de febrero | un soplón está convertido en un problema para los agentes
Tras el rescate de Paige y descubrir toda la célula de prostitución del cártel, el equipo de Graceland se percata de la existencia de un soplón al interior del cuerpo policíaco, quien lleva y trae información al grupo criminal.
Más adelante, Mike descubre al infiltrado en la policía, así que busca, junto con Briggs, acercarse al sujeto.
Por otro lado Jhonny ¿podrá rescatar a la hermana de Carlito?
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