Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 22 - Gratis

Después de todo, el trabajo de Johnny parece rendir frutos, pues se marcha rumbo a México con Lucía; ahí conoce a Carlos Solano, quien es padre de Lucía y Carlito, y cabeza del cártel.

Mientras tanto, Mike parece tener un plan para proteger y ayudar a las chicas que son esclavas sexuales, principalmente a Lina, chica con quien Paige formó una amistad. Al momento de llevar a cabo el cometido, se da cuenta de la magnitud del problema en el que está por meterse.

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