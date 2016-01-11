Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 5 - Pizza box

Briggs y Mike se reúnen al fin con Bello, y éste les pide ayuda para entrenar a sus hombres para que puedan utilizar las balas que le vendieron.

Mientras tanto, Paige pide la ayuda de Jakes y Johnny para llevar a cabo un plan y así detener a una productora de marihuana que forma parte del pasado de Jakes.

Además, Briggs se siente celoso de que Mike esté muy involucrado en el caso en que ya tenía tiempo trabajando. Descubre más.

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