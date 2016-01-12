Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 6 - O-Mouth

Mediante el uso de identidades falsas, Charlie y Briggs asisten a un encuentro con un vendedor llamado Quinn, quien puede ser el enlace para llegar a otro traficante, llamado Odín. Pero la investigación se complica.

Por su parte, Mike desea saber la verdadera razón por la que está investigando a Briggs; así, se entera de que al parecer éste se encuentra robando droga de las diferentes investigaciones. Además descubre que hay un importante cargamento de droga perdido en el mar, así que se le ocurre un plan para atrapar a Bello, pero para ello necesita la ayuda de Johnny.

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