The White Stripes, Cyndi Lauper, Soundgrarden y tributos: Estos fueron LOS MEJORES momentos de la gala del Salón de la Fama del Rock & Roll 2025

Este fin de semana se llevó a cabo una gala más de el Salón de la Fama del Rock & Roll en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, donde además de momentos muy emotivos, vimos el ingreso de bandas y artistas como The White Stripes, OutKast, Soundgarden, Bad Company, Chubby Cheker, Cyndi Lauper y Joe Cocker.

Esta edición del 2025 además de la emotiva inducción de The White Stripes de la mano de Iggy Pop, la música en vivo no se hizo esperar, donde pudimos ver a Stevie Wonder, Questlove, Flea y Beck rindiendo tributo a Sly Stone.

¿Cuál fue el tributo en el Salón de la Fama del Rock & Roll 2025?

Stevie Wonder, Questlove, Flea y Beck le hicieron un homenaje a Sly Stone, quien falleció este año a los 82 años, por lo que se subieron al escenario para interpretar un compilado de canciones de Sly and the Family Stone. Stevie Wonder y Beck interpretaron "Dance to the Music", Maxwell interpretó "Everyday People", una jam de "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)", Hudson lideró al grupo en una versión portentosa de "Higher".

¿Cómo fue el ingreso al Salón del Rock & Roll de The White Stripes?

Presentados por la leyenda Iggy Pop, durante el ingreso del dúo conformado por Meg y Jack White, este aprovechó la ocasión para agradecerle a su ex esposa y compañera de banda, Meg.

Después de ver un video tributo, dedicado a The White Stripes, Jack agradeció al "Tío Iggy" y mencionó que Meg no había asistido a la ceremonia. "Hace unos días hablé con Meg White… está muy agradecida con toda la gente que la apoyó a lo largo de los años. Realmente significa mucho para ella” y dedicó unas palabras a lo que fue su banda.

Cyndi Lauper entra al salón de la Fama

Presentada por Chappell Roan, Cyndi Lauper hizo su gran aparición y posteriormente cantó un mix de sus grandes éxitos junto a otras artistas. Comenzó con "True Colors", la cuál cantó en solitario, para después interpretar "Time After Time", junto a Raye y posteriormente se sumó Avril Lavigne con quien cantó "Girls Just Wanna Have Fun".

Soundgarden se reúnen para tocar en la ceremonia

El actor Jim Carrey fue el encargado de presentar a Soundgarden, quien reunió a Brandi Carlile, Taylor Momsen, Mike McCready y Jerry Cantrell para interpretar "Rusty Cage" y "Black Hole Sun". Finalmente, Toni Cornell, hija del fallecido líder Chris Cornell, interpretó una versión acústica y emotiva de "Fell on Black Days".

