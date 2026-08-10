Choi Siwon, integrante de Super Junior manda mensaje de apoyo ante el terremoto en Colombia: “me entristece profundamente”

Choi Si-won, el reconocido integrante de Super Junior y actor surcoreano cuenta con muchas fanáticas en el mundo. Recientemente, al darse a conocer el terrible terremoto en Colombia, no ha esperado mucho en subir una publicación para sus fans del país.

En una historia de Instagram, el artista detalló que todavía no ha tenido la oportunidad de presentarse en el país, pero que es consciente del cariño que ha recibido por sus fans, además de desear que todas su seguidoras puedan recuperarse del terrible desastre y que ya no haya más daños, siendo una gran mensaje de apoyo para las fans colombianas.

¿Quién es el más rico de Super Junior?

Aunque varios de los integrantes de Super Junior han logrado construir su propia fortuna al ampliar su carrera artística. Posiblemente, de todos, el que tiene una mayor fortuna es Choi Siwon.

En el portal de Celebrity Net Worth, se menciona que el artista podría tener un patrimonio neto de 18 millones de dólares, monto que se debe a su carrera como cantante (con la agrupación y en solista) y algunas de las actuaciones que ha realizado en diversas series.

Superando notablemente a Lee Donghae, otro integrante de Super Junior, en el portal de Celebrity Net Worth se menciona que su patrimonio neto podría rondar aproximadamente en los 10 millones de dólares.

¿Dónde fue el epicentro del temblor esta mañana en Colombia?

Se menciona que el epicentro del terremoto en Colombia ocurrió en San José, los hechos ocurrieron a las 7:43 de la mañana, aunque para los afectados percibieron que duró varios minutos, no fue así, se menciona que tuvo una duración de 12 segundos. Tiempo suficiente e intensidad para que generará varios daños en viviendas, hasta el momento se tienen contempladas más de 70 muertos.

No solo Choi Siwon se ha encargado de enviar su mensaje de apoyo, también han sido varias personalidades que se han dejado sus palabras para las víctimas del terremoto en Colombia. Por ejemplo, Shakira, Laura Flores, Manuel Turizo, J Balvin, David Bisbal, entre otros.