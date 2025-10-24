inklusion logo Sitio accesible
Hotel Del Luna | Adiós Koo Chan-sung

¿A dónde se fue el Hotel del Luna? ¿Koo Chan‑sung seguirá a Jang Man‑wol?

Actualizado el 24 octubre 2025 13:14hrs
Por órdenes de Jang Man‑wol, el Hotel Del Luna ha sido trasladado a una nueva ubicación en el campo, haciendo que Koo Chan‑sung sienta confusión sobre si debería dejar ir esta vida.

Aunque Koo Chan‑sung tuvo la opción de dejar de ver fantasmas y dejar ir la vida junto a Jang Man‑wol, este decide no hacerlo y seguir con su promesa de cuidarla.

Un nuevo fantasma hace que Koo Chan-sung y Jang Man-wol vuelvan a trabajar juntos, en una relación que cada vez se vuelve más unida y fuerte entre ambos.

