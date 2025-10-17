Hotel Del Luna | Cuando me vaya, mírame y cuídame

Un huésped está siendo acompañado por un fantasma invisible, mismo que ha causado algunos percances en el Hotel Del Luna que parece, nos ha dejado una lección sobre quienes pasan al otro lado.

¿Chan-sung tiene novia? Pues al parecer su visita ha puesto celosa a Jang-Man wol y la tensión entre ambos se ha dispersado, aunque tratan de ser conscientes de que están cumpliendo una labor dentro del hotel.

El Árbol del Luna sigue floreciendo, ¿Será que el corazón de Jang-Man wol también?

