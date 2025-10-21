Hotel Del Luna | Cuídala muy bien para que se vaya en paz

Jang Man‑wol, se enfrenta a la versión severa de una deidad quien pone en duda su papel en el mundo de los espíritus y su propia redención de la gerente.

La relación entre Jang Man-wol y Koo Chan‑sung sigue avanzando, quienes han mostrado un desarrollo y comprensión mutua, ¿Será que ya entendieron su propósito?

Hemos podido ver a Koo Chan‑sung tomar decisiones fuertes y morales, mismas que retratan su bondad.

¡No te pierdas El Hotel Del Luna! Este K-Drama se ha robado nuestros corazones.