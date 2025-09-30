inklusion logo Sitio accesible
Mi Amor de Otra Galaxia | Seguramente voy a desaparecer

Do Min Joon y Song Yi han estado viviendo la vida que querían pero, ¿Qué podría salir mal? Song Yi tiene e corazón deshecho.

Song Yi y Do Min Joon están viviendo la vida que tanto han esperado, tienen citas y la pasan bien... Aunque el carácter de esta no sea muy fácil de manejar para nuestro extraterrestre.

Do Min Joon tiene qué salir y dejó a Song Yi en el hogar que ahora comparten pero ella decidió revisar el diario de Min Joon y se llevó la peor noticia que podía saber.

¿Song Yi dejará ir a Min Joon?
No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia como parte de nuestra señal de K-Siete por Azteca 7 o la App en vivo en punto de las 6:00 p.m.

