Mi Amor de Otra Galaxia | Seguramente voy a desaparecer

Song Yi y Do Min Joon están viviendo la vida que tanto han esperado, tienen citas y la pasan bien... Aunque el carácter de esta no sea muy fácil de manejar para nuestro extraterrestre.

Do Min Joon tiene qué salir y dejó a Song Yi en el hogar que ahora comparten pero ella decidió revisar el diario de Min Joon y se llevó la peor noticia que podía saber.

¿Song Yi dejará ir a Min Joon?

