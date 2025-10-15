Hotel Del Luna | El Árbol de Luna comienza a florecer

¿Qué pasó con el huesped de la habitación #13? Jang Man-wol salvó de la manera más creativa a Koo Chan-sung de la huesped de la habitación #13, justo cuando ella no creyó que fuera valiente.

¿Cuál es el vínculo sobrenatural que une a Chan-sung y a Jang Man-wol? Este por su parte ha seguido teniendo visiones de ella en sus sueños que le muestran más cosas de antigua vida.

Poco a poco hemos seguido profundizando en los pasados oscuros de los personajes y en la relación entre Jang Man-woly Goo Chan-sung…

Las flores del Árbol de Luna de Man-wol han comenzado a florecer, señalando que su corazón, por primera vez en siglos, está cambiando. ¿Está lista para partir?

¡No te pierdas Hotel Del Luna uno de los mejores K-Dramas!

