Hotel Del Luna | “Eres una persona mucho más especial de lo que yo imaginaba”

Koo Chan-sung le reveló a Man-wol que tuvo un sueño en el que ella estaba feliz con un hombre que le enseñaba a escribir su nombre, lo que aparentemente la inquieta y hace que él cuestione si podría ser esa persona de su pasado.

Koo Chan-sung toca el Árbol de la Luna y sus hojas… ¿Volvieron a la vida? Como si el tiempo volviera a correr para Man-wol…

¿Será que Koo Chan-sung era buscado para reemplazar a Man-wol? El personal del Hotel del Luna se ha inquietado al ver el árbol brotar pues temen que eso signifique que Man-wol pronto abandonará el hotel, lo que implicaría que ellos también tengan que “partir”.

