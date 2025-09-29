Mi Amor de Otra Galaxia | No voy a dejarte sola
¿Do Min Joon se quedará con Song Yi para siempre? No te pierdas los últimos capítulos de “Mi Amor de Otra Galaxia” a través de K-Siete
MBC
Do Min Joon y Song Yi por fin están viviendo la vida que siempre quisieron, juntos han comenzado a dedicarse tiempo de calidad en lo últimos días del extraterrestre en nuestro planeta...
Pero Do Min Joon habría tomado una decisión que lo cambiaría todo, él habría elegido quedarse junto a Song Yi, sin importar lo que pudiera sucederle por no regresar a su mundo.
¿Será que su amor les dará la historia que siempre han esperado? ¡No te pierdas “Mi Amor de Otra Galaxia” de lunes a jueves de 6 a 7:30 p.m. en sus últimos capítulos!
