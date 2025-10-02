inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
K-Siete
Video

Mi Amor de Otra Galaxia | Do Min Joon y Song Yi se casarán

El final de esta historia se acerca... Song Yi le ha propuesto matrimonio a Do Min Joon porque sabe que él regresará a su planeta.

K-Siete
Compartir
  •   Copiar enlace

Como Do Min Joon regresará a su planeta, Song Yi ha decidido que se casarán, así no podrán divorciarse.

¡Aunque todo el tiempo ha sido una mujer orgullosa y obstinada, Song Yi le propuso matrimonio a nuestro extraterrestre favorito!

Una Song Yi resignada, se rinde a los pies de su amado Do Min Joon, a quien le ha hecho saber todo lo que siente por él.

¡No te pierdas el capítulo final de Mi Amor de Otra Galaxia! El K-Drama que ha conquistado nuestros corazones.

K-Dramas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×