En la plataforma de Disney+ se encuentra disponible uno de los kdramas más vistos en los últimos años, pero tuvo una fuerte crítica en redes sociales, sobre todo en su país de origen. Pese a ello, la producción sigue disponible en streaming, al igual que el thriller psicológico de 1999 que se convirtió en un fenómeno en taquilla y que no te puedes perder.

La Corona Perfecta continúa disponible en Disney+ después de convertirse en uno de los títulos coreanos con mayor alcance internacional de la plataforma durante 2026. La historia protagonizada por IU y Byeon Woo-seok llegó al catálogo el 10 de abril y terminó su emisión el 16 de mayo con 12 capítulos. Asimismo, en la plataforma está la película que regresó a Pixar al podio de la animación y que le enseñará a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente.

Hoy en Disney+, uno de los kdramas más vistos en los últimos años y que tuvo una fuerte crítica en redes sociales|IMDb

El éxito del kdrama contrastó con las críticas que aparecieron hacia el cierre, especialmente por una escena relacionada con la coronación del protagonista.

Lo que debes saber del kdrama

La trama presenta una versión alternativa de Corea del siglo XXI donde existe una monarquía constitucional. Seong Huiju, interpretada por IU, es heredera y directora ejecutiva de un poderoso conglomerado empresarial, pero su origen plebeyo le impide acceder al mismo reconocimiento que recibe la aristocracia.

Frente a ella aparece el gran príncipe Ian, personaje de Byeon Woo-seok, quien posee rango real pero carece de control sobre su propio destino. El conflicto central comienza cuando ambos personajes acuerdan un matrimonio por contrato.

Huiju busca obtener el estatus que su riqueza no puede proporcionarle dentro de la estructura social de la monarquía, mientras Ian enfrenta las limitaciones que impone su posición dentro de la familia real. A partir de ese acuerdo, la historia combina romance, disputas de poder y diferencias de clase.

¿Por qué La Corona Perfecta recibió críticas?

La mayor controversia apareció durante el episodio 11. La escena de coronación de Ian mostró al personaje con una corona de 9 borlas y utilizó el término “Cheonse” en lugar de “Manse”. Seguidores y especialistas señalaron que esos elementos podían presentar a la Corea ficticia de la historia como un Estado subordinado, lo que provocó cuestionamientos sobre la representación histórica.