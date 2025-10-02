Song Kang y Kim Min-Kyu salen del servicio militar

La espera por fin terminó para los actores coreanos, Song Kang y Kim Min-Kyu, ya que concluyeron el servicio militar obligatorio. Esto fue lo que los tuvo alejados del mundo del espectáculo.

¿Cuándo dejaron el servicio militar Song Kang y Kim Min-Kyu?

Song Kang, protagonista de “Mi adorable demonio”, culminó el servicio en el día de ayer. Este actor fue dado de baja en la base en Chuncheon, ubicado en la provincia Gangwon. Ante esta situación es que prefirió tomarse el asunto con mucha discreción.

Por medio de las redes sociales comenzaron a viralizarse imágenes y videos de lo que fue la salida del servicio militar de Song Kang. El actor se mostró agradecido con sus fanáticos por el apoyo que le brindaron.

•kdm• WELCOME BACK SONG KANG ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/yjGK3Z2UYz — K-Drama Menfess (@kdrama_menfess) October 1, 2025

Ya consolidada la salida del servicio militar, es que la agencia del actor está considerando un papel en el próximo drama “Four Hands”. Sin embargo, por el momento no ha tomando una decisión definitiva.

“Four Hands”, un drama musical sobre la transición a la adultez, y está centrada en jóvenes de un instituto de arte. La historia sigue sus amistades, rivalidades y crecimiento a medida que se convierten en adultos.

Por su parte, Kim Min-Kyu fue el protagonista de “Propuesta laboral”, y ha concluido oficialmente su servicio militar en Corea del Sur, tras un año y seis meses.

Al igual que con el caso anterior, las imágenes de la salida del servicio militar se viralizaron y él se mostró agradecido con los fans.

Kim había comenzado su servicio militar el 1 de octubre de 2024 y se mantuvo lejos de los reflectores.

Actor #KimMinKyu has completed his military service & has been discharged as a sergeant. He said; “I’ll be back soon with a new project"#HallyuForums #Hallyu #KDrama pic.twitter.com/Q4Ucbu0nwH — Hallyu FORUMS (@hallyuforums) September 30, 2025

¿Quiénes son Song Kang y Kim Min-Kyu?

Song Kang nació el 23 de abril de 1994 en Suwon, Corea del Sur, y es conocido por su trabajo como actor y modelo. Su debut actoral fue en 2017 con un papel secundario en la serie de comedia romántica The Liar and His Lover.

En cuanto a Kim Min-kyu, es un reconocido actor surcoreano que nació el 25 de diciembre de 1994 y es conocido por sus papeles en dramas populares como Propuesta Laboral y The Heavenly Idol, entre otros proyectos.

