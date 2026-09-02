Terminar una serie de romance juvenil puede dejar interés por historias con protagonistas que enfrentan diferencias económicas, relaciones complicadas y conflictos dentro de ambientes escolares o universitarios, como lo es "Boys Over Flowers". Pero en las plataformas de streaming hay otros 4 kdramas perfectos para ti, como lo son estas historias de terror y misterio sobrenatural para ver en familia este 2026.

"Boys Over Flowers" es un famoso drama coreano que salió a la luz por primera vez en 2009. El kdrama narra la historia de Geum Jan-di, una joven humilde que entra a una escuela exclusiva para ricos y se enfrenta al grupo de élite F4. Pero si te gustó "Acaramelados", puedes optar por estas otras 5 opciones que son divertidas, románticas y fáciles de entender.

Los kdramas después de ver 'Boys Over Flowers'

1. The Heirs: Es una de las opciones más cercanas por su combinación de romance, privilegios económicos y conflictos familiares. Se estrenó en 2013, cuenta con 20 episodios y sigue a un heredero de un importante grupo empresarial que enfrenta los planes de su familia cuando se enamora de la hija de una empleada doméstica.

Los 4 kdramas perfectos para ver después de haber terminado ‘Boys Over Flowers’|IMDb

2. True Beauty: La serie se estrenó en 2020 y tiene como protagonista a Lim Ju-kyung, una adolescente que sufrió acoso por su apariencia antes de cambiar de escuela y aprender técnicas de maquillaje para transformar su imagen.

Los 4 kdramas perfectos para ver después de haber terminado ‘Boys Over Flowers’

3. My ID Is Gangnam Beauty: La serie de 2018 tiene 16 episodios y sigue a Kang Mi-rae, una joven que sufrió acoso por su apariencia y decide someterse a una cirugía estética antes de comenzar una nueva etapa académica.

Los 4 kdramas perfectos para ver después de haber terminado ‘Boys Over Flowers’|IMDb

4. Playful Kiss: El drama surcoreano de 2010 cuenta con 16 episodios y sigue a Oh Ha Ni, una estudiante enamorada de Baek Seung Jo, el joven más popular de su escuela. Después de que un terremoto destruye la casa de Ha Ni, ella y su padre se mudan con un amigo de la familia que resulta ser el padre de Seung Jo.

Los 4 kdramas perfectos para ver después de haber terminado ‘Boys Over Flowers’|Netflix

Cabe mencionar que estos 4 kdramas están disponibles en la plataforma de Netflix, por lo que puedes verlo a la hora que quieras.