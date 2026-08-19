4 capítulos de ‘Plim Plim’ que enseñan a los niños a lavarse la cara solos
Inculcarle hábitos de limpieza a los niños puede ser fácil si se usan recursos como caricaturas estilo Plim Plim, que tienen capítulos divertidos con lecciones.
Entre los aprendizajes más importantes para los niños, está el tener una buena rutina de higiene personal. Y lo mejor es que este proceso se puede transformar de algo tedioso a lecciones entretenidas con ayuda de las series infantiles favoritas, como Plim Plim, que tiene varios capítulos que invitan a lavarse la cara solos y sin que lo vean como si fuera un castigo.
Los 4 mejores capítulos de Plim Plim para que los niños se laven la cara sin tener que regañarlos
"A brillar como el sol". Este es uno de los episodios que engloba varias lecciones de un mismo tema en uno solo, pues abarca los principales hábitos de higiene que los pequeños deberían implementar en sus rutinas. Y mientras todas las escenas coloridad y melodías pegajosas suenan, se les puede explicar que lavarse la cara por las mañanas es una gran forma de empezar el día frescos y cómodos, sobre todo cuando ya se bañaron y están alistándose para salir.
- "A bañarme". La hora del baño es uno de los mejores momentos para reforzar el cuidado personal en los pequeños y qué mejor que con uno de los capítulos de Plim Plim que tienen valiosas lecciones. Esto porque permiten relacionar un momento divertido con el lavarse la cara o los dientes, haciendo que dejen de sentirlo como una imposición y descubriendo lo bien que se sienten al terminar.
"Todos al agua". Para inculcarle a los menores que el aseo personal forma parte de sus responsabilidades y que poco a poco tienen que hacerlo todo por cuenta propia, el episodio de "Todos al agua" de Plim Plim es excelente porque resalta la importancia de estos pasos con ritmos alegres. Así que es buen momento para que vayan adoptando el lavarse la cara por las noches o al despertar, como una acción que parece simple, pero que los ayudan a mantenerse impecables.
- "Yo me lavo así". Otro de los capítulos de Plim Plim que tratan de los hábitos de higiene de una forma digerible para los niños, es el de "Yo me lavo así", pues con una entretenida canción, van familiarizándose con todos los hábitos de limpieza que deben hacer todos los días. De modo que al aprenderse la letra y familiarizarse con los sonidos, pueden irlo relacionando con su propia experiencia.