4 capítulos de ‘Plim Plim’ que enseñan a los niños a lavarse la cara solos

Entre los aprendizajes más importantes para los niños, está el tener una buena rutina de higiene personal. Y lo mejor es que este proceso se puede transformar de algo tedioso a lecciones entretenidas con ayuda de las series infantiles favoritas, como Plim Plim, que tiene varios capítulos que invitan a lavarse la cara solos y sin que lo vean como si fuera un castigo.

Los 4 mejores capítulos de Plim Plim para que los niños se laven la cara sin tener que regañarlos