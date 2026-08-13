4 episodios de Bluey y Daniel Tiger que ayudan a crear una rutina para dormir
Si tu hijo siempre dice “cinco minutos más”, estos episodios pueden ayudarte. A través del juego y la imaginación, enseñan a aceptar la hora de ir a la cama
La hora de dormir puede convertirse en uno de los momentos más desafiantes para muchas familias, especialmente cuando los niños no quieren dejar de jugar, sienten miedo de dormir solos o les cuesta relajarse. Afortunadamente, algunas series infantiles abordan estas situaciones de manera cercana y comprensible. Tanto Bluey como Daniel Tiger presentan historias que ayudan a los pequeños a entender la importancia del descanso, seguir una rutina nocturna y sentirse seguros al momento de ir a la cama.
Episodios de Bluey y Daniel Tiger para fomentar una rutina de sueño saludable en los niños
Los siguientes capítulos muestran situaciones cotidianas con las que muchos niños pueden identificarse. A través del juego, la imaginación y el acompañamiento de los adultos, enseñan que dormir no es un castigo, sino una parte importante del día para recuperar energía, crecer y sentirse bien.
- Bluey – "Hora de dormir". Bluey presenta uno de sus episodios más emotivos cuando Bingo intenta pasar toda la noche en su propia cama. Mientras duerme, vive una aventura imaginaria por el espacio que simboliza su crecimiento y la seguridad que encuentra en el amor de su mamá. De acuerdo con un artículo de Sleep Foundation, la historia ayuda a los niños a comprender que dormir solos puede ser un paso natural de su desarrollo y que, aunque los padres no estén a su lado toda la noche, siguen brindándoles protección y cariño.
- Bluey – "El murciélago de la fruta". Bluey no quiere irse a dormir porque preferiría pasar toda la noche jugando y convertirse en un murciélago de la fruta. A través de su imaginación, el episodio refleja una situación muy común durante la infancia y muestra que el descanso es una necesidad del cuerpo. De manera divertida, enseña que dormir permite recuperar energía para seguir explorando, aprendiendo y jugando al día siguiente.
- Daniel Tiger – "Daniel se va a dormir". Daniel Tiger explica paso a paso cómo construir una rutina nocturna estable mediante una secuencia fácil de recordar: baño, pijama, cepillarse los dientes, leer un cuento, cantar una canción y apagar las luces. Al repetir estas acciones cada noche, el episodio ayuda a que los niños anticipen el momento de dormir y asocien esos hábitos con tranquilidad y seguridad.
- Daniel Tiger – "La hora de dormir. Daniel está tan entretenido jugando que le cuesta detenerse cuando llega la hora de acostarse. Durante la historia aprende estrategias sencillas para relajarse, como respirar profundamente, contar despacio y calmar su cuerpo antes de ir a la cama. El episodio muestra que disminuir poco a poco la actividad facilita el descanso y puede hacer que la transición entre el juego y el sueño sea mucho más agradable.