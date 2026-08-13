4 episodios de Bluey y Daniel Tiger que ayudan a crear una rutina para dormir

La hora de dormir puede convertirse en uno de los momentos más desafiantes para muchas familias, especialmente cuando los niños no quieren dejar de jugar, sienten miedo de dormir solos o les cuesta relajarse. Afortunadamente, algunas series infantiles abordan estas situaciones de manera cercana y comprensible. Tanto Bluey como Daniel Tiger presentan historias que ayudan a los pequeños a entender la importancia del descanso, seguir una rutina nocturna y sentirse seguros al momento de ir a la cama.

Episodios de Bluey y Daniel Tiger para fomentar una rutina de sueño saludable en los niños

Los siguientes capítulos muestran situaciones cotidianas con las que muchos niños pueden identificarse. A través del juego, la imaginación y el acompañamiento de los adultos, enseñan que dormir no es un castigo, sino una parte importante del día para recuperar energía, crecer y sentirse bien.

