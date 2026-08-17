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4 juguetes interactivos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños desarrollen el amor propio

No se trata de decirles todo el tiempo que son buenos en algo: hay una forma mucho más divertida de ayudarlos a comprobarlo por sí mismos

4 juguetes interactivos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños desarrollen el amor propio
Juguetes interactivos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños desarrollen el amor propio|Pinterest

Escrito por: Melannie Alba | DR

El amor propio comienza a construirse desde los primeros años de vida y está relacionado con la manera en que los niños reconocen sus capacidades, expresan lo que sienten y desarrollan confianza para hacer cosas por sí mismos. El juego puede ser una herramienta para fortalecer estas habilidades, especialmente cuando permite que los pequeños tomen decisiones, creen historias, resuelvan problemas y expresen emociones. Aunque ningún juguete garantiza por sí solo el desarrollo del amor propio, algunos pueden ofrecer experiencias que favorecen la autonomía, la creatividad y la seguridad. Entre las opciones inspiradas en Masha y el Oso y Plim Plim hay alternativas que pueden aprovecharse para trabajar estos aspectos mientras los niños se divierten.

Juguetes de Masha y el Oso y Plim Plim que fortalecen el amor propio en los niños

La elección no tiene que centrarse únicamente en que el juguete sea interactivo o tenga sonidos. Lo importante es cómo participa el niño durante el juego y qué oportunidades tiene para tomar decisiones, equivocarse, volver a intentarlo y expresar lo que piensa.

  1. Peluche musical de Plim Plim. Los peluches musicales de Plim Plim incorporan canciones, sonidos y frases que invitan a los niños a participar mediante el canto y el movimiento. Este tipo de interacción puede convertirse en una oportunidad para que el pequeño se exprese libremente y participe sin preocuparse por hacerlo perfecto.
    Además, un peluche puede funcionar como compañero durante el juego simbólico. El niño puede hablarle, contarle cómo se siente o inventar situaciones en las que el personaje necesita ayuda. Ese juego imaginativo permite practicar la expresión emocional de una manera sencilla.
    Juguetes de Plim Plim y Masha y el Oso
    4 juguetes interactivos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños desarrollen el amor propio|Pinterest
  2. Muñeca interactiva de Masha y el Oso. Una muñeca que responde con frases, sonidos o canciones puede ampliar las posibilidades del juego de roles. La niña o el niño puede decidir qué actividad realizará Masha, inventar diálogos y crear diferentes situaciones.
    La importancia está en que el pequeño dirige el juego, toma decisiones y utiliza su imaginación para construir una historia. La muñeca deja de ser solamente un objeto que responde al presionarlo y se convierte en un recurso para que el niño cree sus propias experiencias.
  3. Casa de juegos de Masha y el Oso. Los escenarios con figuras permiten recrear situaciones cotidianas y también inventar otras completamente nuevas. La casa de juegos puede utilizarse para que los niños asuman diferentes roles, tomen decisiones y resuelvan pequeños conflictos dentro de sus historias.
    Este tipo de juego simbólico también puede servir a los adultos para conocer mejor lo que el niño piensa o siente. Por ejemplo, si durante una historia un personaje tiene miedo, se equivoca o necesita ayuda, se puede aprovechar la situación para preguntarle qué haría él y cómo podría resolverla.
    Juguetes de Masha y el Oso y Plim Plim
    4 juguetes interactivos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños desarrollen el amor propio|Pinterest
  4. Set de figuras de Plim Plim y sus amigos. Las figuras ofrecen libertad para crear historias sin seguir necesariamente las situaciones de la serie. El niño puede decidir quién será cada personaje, qué ocurrirá y cómo terminará la aventura.
    Esa libertad es especialmente valiosa porque no existe una única respuesta correcta. El pequeño puede probar diferentes soluciones, cambiar la historia y volver a empezar. Cuando además logra construir por sí mismo una escena o resolver un problema imaginario, obtiene una experiencia de logro que puede reforzar su confianza.
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