4 juguetes interactivos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños desarrollen el amor propio
No se trata de decirles todo el tiempo que son buenos en algo: hay una forma mucho más divertida de ayudarlos a comprobarlo por sí mismos
El amor propio comienza a construirse desde los primeros años de vida y está relacionado con la manera en que los niños reconocen sus capacidades, expresan lo que sienten y desarrollan confianza para hacer cosas por sí mismos. El juego puede ser una herramienta para fortalecer estas habilidades, especialmente cuando permite que los pequeños tomen decisiones, creen historias, resuelvan problemas y expresen emociones. Aunque ningún juguete garantiza por sí solo el desarrollo del amor propio, algunos pueden ofrecer experiencias que favorecen la autonomía, la creatividad y la seguridad. Entre las opciones inspiradas en Masha y el Oso y Plim Plim hay alternativas que pueden aprovecharse para trabajar estos aspectos mientras los niños se divierten.
Juguetes de Masha y el Oso y Plim Plim que fortalecen el amor propio en los niños
La elección no tiene que centrarse únicamente en que el juguete sea interactivo o tenga sonidos. Lo importante es cómo participa el niño durante el juego y qué oportunidades tiene para tomar decisiones, equivocarse, volver a intentarlo y expresar lo que piensa.
- Peluche musical de Plim Plim. Los peluches musicales de Plim Plim incorporan canciones, sonidos y frases que invitan a los niños a participar mediante el canto y el movimiento. Este tipo de interacción puede convertirse en una oportunidad para que el pequeño se exprese libremente y participe sin preocuparse por hacerlo perfecto.
Además, un peluche puede funcionar como compañero durante el juego simbólico. El niño puede hablarle, contarle cómo se siente o inventar situaciones en las que el personaje necesita ayuda. Ese juego imaginativo permite practicar la expresión emocional de una manera sencilla.
- Muñeca interactiva de Masha y el Oso. Una muñeca que responde con frases, sonidos o canciones puede ampliar las posibilidades del juego de roles. La niña o el niño puede decidir qué actividad realizará Masha, inventar diálogos y crear diferentes situaciones.
La importancia está en que el pequeño dirige el juego, toma decisiones y utiliza su imaginación para construir una historia. La muñeca deja de ser solamente un objeto que responde al presionarlo y se convierte en un recurso para que el niño cree sus propias experiencias.
- Casa de juegos de Masha y el Oso. Los escenarios con figuras permiten recrear situaciones cotidianas y también inventar otras completamente nuevas. La casa de juegos puede utilizarse para que los niños asuman diferentes roles, tomen decisiones y resuelvan pequeños conflictos dentro de sus historias.
Este tipo de juego simbólico también puede servir a los adultos para conocer mejor lo que el niño piensa o siente. Por ejemplo, si durante una historia un personaje tiene miedo, se equivoca o necesita ayuda, se puede aprovechar la situación para preguntarle qué haría él y cómo podría resolverla.
- Set de figuras de Plim Plim y sus amigos. Las figuras ofrecen libertad para crear historias sin seguir necesariamente las situaciones de la serie. El niño puede decidir quién será cada personaje, qué ocurrirá y cómo terminará la aventura.
Esa libertad es especialmente valiosa porque no existe una única respuesta correcta. El pequeño puede probar diferentes soluciones, cambiar la historia y volver a empezar. Cuando además logra construir por sí mismo una escena o resolver un problema imaginario, obtiene una experiencia de logro que puede reforzar su confianza.