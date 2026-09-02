4 juguetes de Plim Plim que ayudan a los niños a desarrollar habilidades de inteligencia
Estas piezas combinan el juego con la resolución de problemas, memoria y coordinación durante los primeros años de vida de los pequeños
En el mercado hay juguetes que ayudan a los niños a adquirir valores o habilidades, como en este caso son estas 4 piezas de Plim Plim para la inteligencia. Pero también hay otras opciones, como lo son estas 4 figuras de Bluey y Paw Patrol para aprender sobre profesiones mientras se divierten.
Los productos inspirados en Plim Plim abarcan figuras, rompecabezas, peluches y vehículos. Con ello, la serie animada propone actividades relacionadas con colores, formas, números, memoria y resolución de problemas. Mientras que estos 6 juguetes de Paw Patrol ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices
De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (AAP), el juego tiene un papel importante en el desarrollo infantil porque favorece habilidades como la resolución de problemas, el lenguaje y las interacciones sociales.
Juguetes de Plim Plim para desarrollar la inteligencia
1. Rompecabezas: Una de las opciones es el rompecabezas de Plim Plim y sus personajes. Existen modelos con nueve piezas encastrables, como el diseño de “La Granja de Plim Plim”, y otras propuestas con 12 piezas para niños mayores de 3 años. Este tipo de actividad exige observar formas, identificar correspondencias y colocar cada elemento en el sitio correcto.
2. Set de figuras: El set de 5 figuras incluye a Plim Plim, Hoggie, Mei Li, Abejita Chiquitita y Bam. El producto es recomendado para niños a partir de 3 años y se pueden utilizar varios personajes dentro de una misma actividad de juego.
3. Peluche: En México se comercializan modelos de aproximadamente 20 a 23 centímetros, fabricados con materiales textiles y relleno sintético. Algunas versiones no incluyen luces ni sonidos, por lo que dependen principalmente de la interacción física y del juego del niño.
4. Vehículo Bump & Go: El modelo se comercializa como un vehículo infantil y utiliza un mecanismo de movimiento que permite que el juguete continúe su recorrido mientras interactúa con el espacio que lo rodea.