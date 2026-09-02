En el mercado hay juguetes que ayudan a los niños a adquirir valores o habilidades, como en este caso son estas 4 piezas de Plim Plim para la inteligencia. Pero también hay otras opciones, como lo son estas 4 figuras de Bluey y Paw Patrol para aprender sobre profesiones mientras se divierten.

Los productos inspirados en Plim Plim abarcan figuras, rompecabezas, peluches y vehículos. Con ello, la serie animada propone actividades relacionadas con colores, formas, números, memoria y resolución de problemas. Mientras que estos 6 juguetes de Paw Patrol ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices

4 juguetes de Plim Plim que ayudan a los niños a desarrollar habilidades de inteligencia|IA

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (AAP), el juego tiene un papel importante en el desarrollo infantil porque favorece habilidades como la resolución de problemas, el lenguaje y las interacciones sociales.

Juguetes de Plim Plim para desarrollar la inteligencia

1. Rompecabezas: Una de las opciones es el rompecabezas de Plim Plim y sus personajes. Existen modelos con nueve piezas encastrables, como el diseño de “La Granja de Plim Plim”, y otras propuestas con 12 piezas para niños mayores de 3 años. Este tipo de actividad exige observar formas, identificar correspondencias y colocar cada elemento en el sitio correcto.

2. Set de figuras: El set de 5 figuras incluye a Plim Plim, Hoggie, Mei Li, Abejita Chiquitita y Bam. El producto es recomendado para niños a partir de 3 años y se pueden utilizar varios personajes dentro de una misma actividad de juego.

3. Peluche: En México se comercializan modelos de aproximadamente 20 a 23 centímetros, fabricados con materiales textiles y relleno sintético. Algunas versiones no incluyen luces ni sonidos, por lo que dependen principalmente de la interacción física y del juego del niño.

4. Vehículo Bump & Go: El modelo se comercializa como un vehículo infantil y utiliza un mecanismo de movimiento que permite que el juguete continúe su recorrido mientras interactúa con el espacio que lo rodea.