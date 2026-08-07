5 capítulos de Daniel Tiger y Pocoyó que ayudan a manejar el enojo

El enojo es una emoción natural durante la infancia, pero aprender a reconocerla y expresarla de forma adecuada es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Series infantiles como Daniel Tiger y Pocoyó presentan situaciones cotidianas en las que los personajes sienten frustración, rabia o decepción, ofreciendo estrategias sencillas que los niños pueden poner en práctica cuando las cosas no salen como esperan.

Capítulos de Daniel Tiger y Pocoyó para enseñar a manejar el enojo en los niños

A través de canciones, juegos y experiencias que reflejan conflictos comunes en la infancia, estos episodios muestran que todas las personas pueden enojarse. Sin embargo, también enseñan que existen maneras saludables de calmarse, expresar lo que sienten y resolver los problemas sin recurrir a gritos o berrinches.

