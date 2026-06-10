5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ que te darán la clave para que tu hijo ayude en las tareas de la casa

Si tu hijo o hija no quiere hacer su cuarto, ni ayudar con ninguna de las tareas del hogar, Masha y el Oso puede convertirse en un aliado inesperado. Esta caricatura para niños tiene varios capítulos donde, con situaciones cotidianas, errores divertidos y valiosas lecciones, los niños pueden aprender sobre las responsabilidades y las pequeñas tareas que pueden hacer en el hogar para mantener el orden y cuidar a los demás. Lo mejor de todo es que, como padres, te ayudan a abrir la conversación a esos temas que a ellos se les complica, para que puedan comprender con facilidad que todos los miembros de la familia pueden colaborar en las tareas del hogar.

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5 capítulos de Masha y el Oso que les enseñarán a tus hijos lo importante de participar en las tareas del hogar

Presta mucha atención porque estos cinco capítulos de Masha y el Oso te podrían permitir tener una conversación más amena con tus hijos sobre la importancia de la limpieza, el orden y otras tareas del hogar:

1. “La gran limpieza”: Hay consecuencias por ser desordenados

Limpiar cuesta mucho más trabajo que ensuciar. Masha vivirá y entenderá el significado de esa frase luego de provocar un enorme desorden, el cual le costará mucho componer. Con la historia, los niños entienden que las consecuencias de no recoger al momento sus cosas pueden hacer que todo luzca mal y cueste más trabajo después.

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2. “Masha cocinera”: Cocinar es divertido y requiere paciencia

Masha intenta preparar toda la comida por su cuenta; lo que ella no sabía es que el arte de cocinar es complejo y requiere paciencia, organización y seguir instrucciones. Uno de los capítulos más divertidos de la serie, que te permitirá hablar con tus hijos sobre las pequeñas tareas domésticas que pueden realizar según su edad.

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3. “La reparación perfecta”: Cuida lo que tienes

Con este episodio tus niños podrán aprender que las cosas dentro del hogar se deben cuidar. Ellos aprenderán a valorar las cosas y que esto implica mantenerlas en buen estado.

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4. “Día de trabajo”: El trabajo no siempre es divertido, pero es necesario

Oso hace muchas tareas en el día para mantener su hogar limpio y funcionando correctamente. Los niños, al igual que Masha, pueden aprender mucho de la forma en la que Oso constantemente cuida su casa.

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5. “Ayudantes por un día”: trabajar en equipo

Con este capítulo podemos enseñar a los niños sobre la cooperación, la cual también es muy importante para su desarrollo, y que entiendan que las tareas del hogar son un trabajo para todos en familia.

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¿Dónde ver Masha y el Oso?

Puedes ver Masha y el Oso a través de la pantalla de Azteca 7, o en el sitio web dando clic aquí.

