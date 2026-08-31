6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que enseñan a los niños sobre la disciplina
Las caricaturas también pueden ser grandes aliadas en el aprendizaje de los menores, en especial con personajes como que dan lecciones sobre los valores.
La disciplina es parte fundamental en el desarrollo de los niños y también influye mucho en cómo se relacionan con el resto del mundo. Es por esto que resulta tan importante reforzar esta cualidad durante su aprendizaje, lo que no siempre significa que deba hacerse solo con regaños y castigos, sino que pueden implementarse alternativas divertidas y fáciles de entender, como los capítulos de Masha y el Oso o Bluey que hablan sobre el tema.
¿Cómo inculcarle la disciplina a los niños? Los 6 mejores capítulos de Bluey y Masha y el Oso para lograrlo
- "Takeaway". Bluey y Bingo acompañan a su padre a comprar comida para llevar, pero todo se complica porque el servicio se vuelve más lento de lo que esperaban y se les empieza a dificultar seguir comportándose bien. Sin embargo, las hermanas Heeler comprenden que hay cosas que nadie puede controlar y terminan ingeniándoselas para no hacer berrinches mientras aguardan.
"Promesas". Este es uno de los capítulos donde Bluey aprende del peso de sus palabras, pues tiene que cumplir con una promesa que hizo porque esto es parte de la disciplina de hacerse cargo de las acciones. Aquí esta cualidad se demuestra cuando el simpático personaje termina lo que dijo y no queda mal haciendo planes al aire.
- "La alberca". La familia Heeler disfruta de un día libre con el tío Stripe y van a la alberca, un lugar en el que Bluey y Bingo tienen que demostrar que saben ser disciplinadas y seguir reglas, que aunque puedan parecer aburridas, están pensadas para su propia seguridad. Esta es una forma de que los menores recuerden que ser disciplinados los mantendrá alejados de regaños e incidentes que arruinen la diversión.
- "Primera vez en primer grado". Con el regreso a clases 2026, es importante que los niños vayan adaptándose a que en la escuela siempre habrá indicaciones que seguir. Por ejemplo, uno de los capítulos de Masha y el Oso o Bluey donde los personajes pisan por primera vez el aula y descubren que hay muchas reglas, si es que quieren evutarse regaños.
"Fin del juego". Oso se obsesiona con los videojuegos, al grado de que descuida sus deberes, deja las tareas de la casa y hasta se olvida de salir con sus amigos, uno de los hábitos que hace que pierda por completo la disciplina en su día a día. Luego Masha interviene para ayudarlo a dejar de lado sus ansias por las consolas y le recuerda sus responsabilidades, mostrando que no se trata de dejar de jugar, sino de aprender a ser administrado con el tiempo.
- "Dolce vita". Parte de la importancia de reforzar la disciplina en los niños, es que también sirve para que se hagan cargo de su aseo personal y aprendan rutinas con estos pasos, como el lavarse los dientes después de cada comida y antes de irse a dormir. Esta historia comprueba que no se trata solo de que obedezcan, sino de que se hagan de buenos hábitos y no haya que estarles recordando todo el tiempo.