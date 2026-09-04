Aprender un segundo idioma durante los primeros años de vida es más sencillo cuando las palabras aparecen dentro de actividades. Estos 6 juguetes de Bluey y Plim Plim ayudan a que los niños se acerquen al inglés. Mientras que estos 4 artículos de Paw Patrol y Peppa Pig son ideales para reducir el estrés de los pequeños después de la escuela.

Las opciones combinan 3 productos de Bluey con 3 de Plim Plim, aunque existen diferencias importantes. Algunas piezas incorporan sonidos o contenidos lingüísticos y otras requieren que un adulto utilice el material como apoyo para practicar vocabulario. En cambio, estos 6 juguetes de Masha y el Oso y Bluey son ideales para que los niños sigan aprendiendo mientras juegan después de ir a la escuela.

6 juguetes de Bluey y Plim Plim que ayudan a los niños a aprender inglés|IA

Los juguetes que ayudan a aprender inglés

1. Laptop VTech de Bluey: Esta computadora infantil reúne actividades inspiradas en la serie y puede utilizarse para introducir letras, palabras de inglés y expresiones mediante el juego.

2. Bluey LeapStart: Este sistema combina un dispositivo electrónico con libros interactivos. El juguete está dirigido a niños de 2 a 7 años y puede servir para familiarizar a los pequeños con palabras y frases en inglés.

3. VTech Bluey Drum Set: Incluye 16 canciones y melodías, además de 3 modalidades de juego. La página oficial de Bluey lo recomienda para niños de preescolar. Las canciones pueden ayudar a la pronunciación en inglés.

4. Peluche musical de Plim Plim: Existe un modelo de 30 centímetros con frases y canciones en ambos idiomas. Cuenta con botones para activar las funciones sonoras y reproduce contenido educativo en español e inglés.

5. Peluche musical de Mei Li: Este personaje cuenta con una versión interactiva que reproduce música. El adulto puede acompañar las canciones con palabras sencillas en inglés.

6. Peluche musical de Plim Plim y sus amigos: Esta línea reúne distintos personajes en modelos interactivos. Aunque la ficha no establece que todas las versiones incluyan inglés, el artículo se puede incorporar a una dinámica bilingüe si el adulto acompaña la actividad con instrucciones sencillas.