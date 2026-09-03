6 juguetes de Masha y el Oso y Bluey ideales para que los niños sigan aprendiendo mientras juegan después de ir a la escuela
Para que los pequeños se relajen tras un día en la escuela, los juguetes de sus caricaturas preferidas son una gran opción y hasta pueden ayudar con el aprendizaje.
El regreso a clases 2026 no siempre es fácil para los niños, en especial por la parte de separarse de sus rutinas de juego a todas horas y tener que concentrarse en actividades especiales. Sin embargo, esto no significa que deban despedirse desus juguetes preferidos con personajes como Masha y el Oso o Bluey, sino que pueden convertirlos en un complemento para distraerse un rato y seguir practicando las lecciones que vieron en el aula.
Los 6 mejores juguetes de Bluey y Masha y el Oso para que los niños refuercen el aprendizaje después de clases
Set de figuras de Masha y el Oso. Los muñequitos de plástico de personajes infantiles son una gran inspiración para que los pequeños inventen diálogos y creen sus propias historias. Estos juguetes harán que pongan en práctica lo que aprendieron en clases, a que tengan una mejor expresión oral y ejerciten su capacidad para construir oraciones coherentes. También se pueden conseguir de Bluey.
- Juegos magnéticos de Bluey. Este modelo incluye un aproximado de 30 imanes y seis escenarios que pueden irse combinando según les dicte la imaginación. De igual manera, incluye algunas actividades de destreza tipo laberintos, que son perfectos para que ejerciten sus habilidades manuales y recuerden la concentración que sus profesores les piden en el salón.
Masha Doctora. Este es uno de los juguetes didácticos que tienen caricaturas como Bluey o Masha y el Oso, que son buenísimos para que los niños descubran las profesiones y actividades que los rodean. Por ejemplo, la doctora Masha que trae un cerdito como paciente y que es ideal para que los menores se aprendan las partes del cuerpo y nombres de ciertas herramientas, además de que practican el cuidado y la empatía.
- Libro de actividades de Bluey. Si quieres un método de entretenimiento que sirva para cuando los niños ya terminaron sus tareas y que se relajen un rato antes de irse a la cama, entonces los libros de actividades inspirados en este simpático personaje son una gran opción. Elige ediciones que traigan dibujos para colorear, sopas de letras, acertijos y juegos para unir líneas, que indirectamente también harán que recuerden sus clases pero sin que lo sientan como una actividad pesada.
Arregla la casa con Masha y el Oso. Este es un juego de mesa con la temática de Masha y el Oso, que está pensado para que los niños pongan a prueba su concentración y creatividad, dos cualidades que son esenciales para que tengan buen rendimiento en el ciclo escolar 2026. Consiste en ir armando la casa de la caricatura con fichas y puede usarse en turnos para hacerlo más interesante.
- Salón de clases con Bluey. Para salir de los juegos tradicionales y enfocarse más en el repaso, el kit de piezas armables para recrear el salón de clases de Bluey es de los mejores juguetes para que los niños se hagan de hábitos de estudio. Además, mientras van construyendo las piezas tendrán que pensar en dónde poner cada una, favoreciendo el desarrollo sensorial y la orientación espacial.