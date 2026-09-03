Después de varias horas de clases, tareas y actividades escolares, los juguetes se pueden convertir en los mejores aliados de los pequeños para olvidarse por un momento de la escuela. Una de las opciones son estas 4 piezas de Paw Patrol y Peppa Pig, ideales para reducir el estrés de los niños. Mientras que con estos otros 4 artículos de Bluey pueden aprender sobre las profesiones mientras se divierten.

De estas 2 series infantiles existen sets basados en los personajes principales para crear historias, mover figuras, resolver pequeñas situaciones y representar escenas cotidianas. La clave está en que estas piezas fomenten la imaginación y la interacción por encima de dispositivos de pantalla. En cambio, estos 5 juguetes de Bluey y Paw Patrol enseñan a los niños sobre seguridad.

4 juguetes de Paw Patrol y Peppa Pig ideales para reducir el estrés de los niños después de la escuela|IA

Los juguetes para reducir el estrés después de la escuela

1. Torre de Vigilancia de Chase: El juguete de Paw Patrol incluye 2 figuras de Chase, un vehículo policial, 3 tarjetas de misión de doble cara y 3 discos de periscopio. Con la pieza, el niño puede seleccionar una misión, observar el escenario desde la torre y después enviar al personaje hacia su vehículo mediante el lanzador.

2. Chase Launch 'N' Rescue Cruiser: Es un vehículo de 11 pulgadas que se compone de luces, efectos de sonido, una red lanzadora oculta y un accesorio desmontable con forma de dron. El asiento es ideal para colocar a Chase y otro personaje, mientras que la parte posterior almacena un proyectil adicional.

3. Casa de madera de Peppa Pig: El juguete es de 3 pisos y cuenta con 8 habitaciones y 29 accesorios, además de las figuras de Peppa y George. Entre los elementos incluidos aparecen un refrigerador, horno, armario, piano, literas, sofá, mesa, bañera, inodoro, televisión y caballete. La pieza es remendada para niños mayores de 3 años.

4. Auto rojo de la familia de Peppa: El vehículo incluye las figuras de Peppa y su mamá. Tiene espacio para otros 2 personajes y cuenta con ruedas que permiten desplazarlo. También incorpora un volante que activa sonidos, música de la serie y efectos de bocina, además de un maletero que puede abrirse y cerrarse.