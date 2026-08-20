6 juguetes de ‘Paw Patrol’ y ‘Plim Plim’ para que los niños desarrollen habilidades de memoria visual

“Paw Patrol” y “Plim Plim” son dos de las caricaturas para niños más famosas y emocionantes . No es de extrañar que los pequeños quieran juguetes de estas franquicias. Por eso, puedes aprovechar este gusto y darles un buen regalo, pero con la intención de que se diviertan y desarrollen habilidades de memoria visual.

De acuerdo con expertos de Academia Americana de Pediatría, los mejores juguetes para niños son aquellos que fomentan interacciones afectuosas y enriquecedoras. En ese sentido, hay opciones de episodios que ayudan al infante a observar, retener una imagen, ubicación o detalle y después recordarla, ayudando al desarrollo de su cerebro.

¿Cuáles son los mejores juguetes de Paw Patrol para que los niños desarrollen habilidades de memoria visual?

1. Memorama de Paw Patrol: El niño debe recordar dónde está cada imagen de su personaje favorito, para encontrar su pareja. Puedes comenzar con pocas tarjetas y aumentar la cantidad conforme mejore, incluyendo detalles de la caricatura.

Elige juguetes de Paw Patrol que ayuden a los niños a desarrollarse.|(ESPECIAL)

2. Rompecabezas de Paw Patrol : Los rompecabezas ayudan a que el niño observe formas, colores y posiciones y recuerde cómo encajan las piezas. Además, trabajan habilidades espaciales y de resolución de problemas.

: Los rompecabezas ayudan a que el niño observe formas, colores y posiciones y recuerde cómo encajan las piezas. Además, trabajan habilidades espaciales y de resolución de problemas. 3. Encuentra las diferencias de Paw Paw Patrol: Son excelentes para ejercitar la capacidad de recordar detalles visuales, porque el niño tiene que comparar dos imágenes y detectar qué cambió. En Internet hay muchas opciones; o bien, hacerlas físicamente en papel.

¿Cuáles son los mejores juguetes de Plim Plim para que los niños desarrollen habilidades de memoria visual?

4. Tarjetas de secuencia de Plim Plim: Pueden ser tarjetas, piezas o luces que muestran una secuencia que el niño debe repetir. Son útiles para trabajar memoria visual y memoria de trabajo.

Juguetes didácticos de Plim Plim.|(ESPECIAL)