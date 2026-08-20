6 juguetes de ‘Paw Patrol’ y ‘Plim Plim’ para que los niños desarrollen habilidades de memoria visual
Aprovecha para darle un regalo divertido, pero con la intención de que desarrollen habilidades importantes para su desarrollo.
“Paw Patrol” y “Plim Plim” son dos de las caricaturas para niños más famosas y emocionantes. No es de extrañar que los pequeños quieran juguetes de estas franquicias. Por eso, puedes aprovechar este gusto y darles un buen regalo, pero con la intención de que se diviertan y desarrollen habilidades de memoria visual.
De acuerdo con expertos de Academia Americana de Pediatría, los mejores juguetes para niños son aquellos que fomentan interacciones afectuosas y enriquecedoras. En ese sentido, hay opciones de episodios que ayudan al infante a observar, retener una imagen, ubicación o detalle y después recordarla, ayudando al desarrollo de su cerebro.
¿Cuáles son los mejores juguetes de Paw Patrol para que los niños desarrollen habilidades de memoria visual?
- 1. Memorama de Paw Patrol: El niño debe recordar dónde está cada imagen de su personaje favorito, para encontrar su pareja. Puedes comenzar con pocas tarjetas y aumentar la cantidad conforme mejore, incluyendo detalles de la caricatura.
- 2. Rompecabezas de Paw Patrol: Los rompecabezas ayudan a que el niño observe formas, colores y posiciones y recuerde cómo encajan las piezas. Además, trabajan habilidades espaciales y de resolución de problemas.
- 3. Encuentra las diferencias de Paw Paw Patrol: Son excelentes para ejercitar la capacidad de recordar detalles visuales, porque el niño tiene que comparar dos imágenes y detectar qué cambió. En Internet hay muchas opciones; o bien, hacerlas físicamente en papel.
¿Cuáles son los mejores juguetes de Plim Plim para que los niños desarrollen habilidades de memoria visual?
- 4. Tarjetas de secuencia de Plim Plim: Pueden ser tarjetas, piezas o luces que muestran una secuencia que el niño debe repetir. Son útiles para trabajar memoria visual y memoria de trabajo.
- 5. Juego “¿Qué falta?” con muñecos de Plim Plim: Coloca varios juguetes sobre una mesa, permite que el niño los observe, cúbrelos y retira uno. Después debe descubrir qué objeto desapareció. Es una actividad sencilla pero muy efectiva para ejercitar la memoria visual.
- 6. Dominó de imágenes de Plim Plim: Las versiones infantiles con animales, colores, formas o personajes obligan al niño a reconocer y recordar imágenes mientras busca la pieza correspondiente.