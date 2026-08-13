Las series infantiles, como lo son Peppa Pig y Masha y el Oso, pueden convertirse en un punto de partida para hablar con los niños sobre situaciones que aparecen en la pantalla, pero que también suceden en la vida real. Es por ello que estos 8 capítulos son los que todo papá debería enseñarle a sus hijos por una gran razón. Mientras que estos 4 episodios de Plim Plim y Bluey ayudan a que los niños tengan orden, higiene y responsabilidad.

Estos capítulos de las series infantiles presentan conflictos sencillos, tareas cotidianas y situaciones en las que los personajes deben tomar decisiones. El objetivo no consiste en que un episodio sustituya una enseñanza familiar, sino en utilizar la historia como una oportunidad para conversar con los pequeños sobre lo que hicieron los personajes y las consecuencias de sus decisiones. En cambio, estos 5 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' son ideales para que los niños aprendan a lavarse bien las manos.

Los capítulos de Peppa Pig y Masha y el Oso

1. Tidying Up: Peppa y George deben ordenar su habitación. Mamá y papá Pig convierten la tarea en un juego para que los pequeños recojan sus juguetes.

8 capítulos de Peppa Pig y Masha y el Oso que todo papá debería enseñarle a sus hijos por esta razón|Panadería

2. The Playground: Peppa, George y sus amigos coinciden en el parque. La historia muestra a los personajes utilizando distintos juegos y espacios del lugar.

3. Sports Day: Presenta una jornada deportiva en la que Peppa, George y sus compañeros participan en diferentes competencias.

4. The Library: Peppa y su familia visitan una biblioteca. El capítulo muestra a los personajes dentro de este espacio y parte de la historia gira alrededor de los libros y la lectura.

5. Tracks of Unknown Animals: La trama parte de la primera nevada y de una actividad en la que el Oso intenta enseñar a Masha a distinguir las huellas de diferentes animales.

6. First Day of School: Masha le pide al Oso que construya un escritorio y prepara distintos elementos para recrear una jornada de clases.

7. Get Well Soon: El Oso está cansado por las constantes actividades de Masha y finge estar enfermo para conseguir un momento de tranquilidad.

8. Laundry Day: El episodio muestra cómo el Oso debe limpiar y preparar ropa nueva después de que Masha se ensucia.