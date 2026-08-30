8 juguetes de Bluey y Peppa Pig que ayudan a los niños a concentrarse mejor

Los juguetes con personajes de series infantiles ayudan a que los niños recuerden reglas, resolver problemas y seguir instrucciones. Prueba de ello, estos 8 juguetes de Bluey y Peppa Pig para que los pequeños puedan concentrarse mejor. Mientras que estas 4 piezas harán que desarrollen habilidades visuales.

Existen productos de Bluey y Peppa Pig que incorporan rompecabezas, memoramas, construcción y escenarios con varias piezas. La clave está en encontrar parejas, completar una estructura, seguir una ruta o crear una historia con diferentes elementos. En cambio, estas 7 actividades inspiradas en Peppa Pig son para que los niños aprendan a socializar.

Los juguetes que ayudan a los niños a concentrarse mejor

1. Juego de memoria Bluey de Novelty: Este juguete son tarjetas con personajes de la serie que proponen encontrar pares iguales.

2. Rompecabezas Bluey de 30 piezas: Entre las opciones disponibles en México aparece un rompecabezas de 30 piezas con Bluey y Bingo, diseñado para que los menores reconstruyan una imagen a partir de fragmentos.

7 actividades inspiradas en Peppa Pig para que los niños aprendan a socializar|Panadería

3. LEGO Bluey DUPLO Casa Familiar con juego de memoria: La propuesta combina construcción con una dinámica de memoria.

4. LEGO Bluey Brick-Built Bluey Family. Este set, dirigido a niños mayores de 5 años, construye a los personajes Bluey, Bingo, Mum y Dad con piezas LEGO.

5. Peppa Pig Matching Game: Los participantes deben voltear cartas y localizar las imágenes correspondientes de Peppa, George, Daddy Pig, Mr. Dinosaur y otros personajes.

6. Súper casa de madera de Peppa Pig: El producto es apto a partir de los 3 años. Con este juguete los niños tienen que reorganizar los accesorios y crear situaciones cotidianas para los personajes.

7. Peppa en el crucero: Este set cuenta con 17 piezas, 13 accesorios y 3 figuras, además de tres niveles con distintos espacios de juego.

8. All Around Peppa’s Town. Este juguete incluye un automóvil rojo de Mummy Pig, una figura desmontable de Peppa, cuatro puntos con sonidos y música, para que el niño lleve al vehículo a un mejor destino.