Bluey | Globo arriba

Bluey y Bingo tienen su último globo para jugar. Chilli las pondrá a jugar Globo arriba, el juego donde el globo no puede tocar el piso. Las niñas están divertidas hasta que su mamá tiene que irse para hacer cosas de la casa; es ahí cuando llega Bandit. Su padre sabe hacer el juego más divertido, pero a la vez, mucho más complicado; incluso, ¡pone el último globo en riesgo!