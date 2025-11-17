inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Globo arriba

Bluey y Bingo juegan globo arriba, pero para que sea más divertido necesitan de los trucos de Bandit. Lo único malo es que si el globo toca el pasto, revienta.

Bluey y Bingo tienen su último globo para jugar. Chilli las pondrá a jugar Globo arriba, el juego donde el globo no puede tocar el piso. Las niñas están divertidas hasta que su mamá tiene que irse para hacer cosas de la casa; es ahí cuando llega Bandit. Su padre sabe hacer el juego más divertido, pero a la vez, mucho más complicado; incluso, ¡pone el último globo en riesgo!

Caricaturas para niños
