Bluey | Ballenas

Bluey y su hermanita, Bingo, quieren jugar a ver ballenas en el ancho mar, pero para jugar necesitan a Mamá y Papá. Mamá y Papá están cansados, tuvieron una gran fiesta y no tienen ganas de moverse. Bluey y su hermanita intentarán convencer a sus padres de jugar un rato con ellas. Mamá no está muy convencida de jugar y, aunque Bluey le dio un bocadillo, ella no quiere siquiera intentarlo. Mamá cambiará de opinión cuando vea el programa de las ballenas en la televisión.