Bluey | Chicas silvestres
Coco, Indy y Chloe jugarán a las chicas silvestres. Indy y Chloe quieren cambiar las reglas del juego, pero eso no le gusta nada a Coco y no lo permitirá.
Coco, Indy y Chloe jugarán a “Chicas Silvestres”, un juego donde Coco es la mamá y vive con sus hijas en el bosque viviendo de la naturaleza. A Chloe no le gusta tanto ese juego, así que en la primera oportunidad se va a jugar otro juego con Bluey, Indy quiere cambiar de juego, pero Coco no se lo permite.
