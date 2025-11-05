Bluey | Muñeco

Bluey y Bingo se encontraron un billete y ahora quieren utilizarlo para comprarse un helado. Cuando le entregan a Bandit el billete, él se lo queda, pues todo el dinero que se encuentra en la casa es de él. Bluey y Bingo piensan que no es justo, pero ahora Bandit está decidido a enseñarle el valor del dinero y la importancia del trabajo duro.