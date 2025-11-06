inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Trabajadores

Unos trabajadores llegan a casa de Bluey y Bingo para colocar una fuente; es por eso que su mamá les encarga vigilarlos de cerca. ¿Qué descubrirán?

Chilli contrató a unos trabajadores para colocar una fuente en el jardín. Bluey y Bingo no saben qué hacer con los desconocidos y entonces su mamá les encargó una misión importante: vigilar todo lo que hacen los trabajadores. Las niñas descubrirán cosas muy interesantes sobre ambos hombres, cambiando por completo su perspectiva sobre ellos.

