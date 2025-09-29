Bluey | La isla alfombra

Mamá le regalo a Bluey y Bingo unos plumones nuevos. Bluey y su hermanita deciden jugar a la isla alfombra con sus nuevos plumones. Papá regresa del trabajo y juega un rato con sus hijas, quienes no creen que logré sobrevivir en la isla, pues, es un adulto. Papá lo hace muy bien y se convierte en un adulto especial que puede vivir con ellas en isla alfombra.